Cavaliers: Kevin Love se pierde el 7mo partido por conmoción

Kevin Love no podrá ayudar a Lebron James ni a los Cavaliers en el séptimo partido de la final del Este frente a Boston.









Love, alero estelar alero de Cleveland, se perderá el compromiso debido a una conmoción cerebral.

El equipo informó el sábado que Love, quien chocó cabezas con el novato de Boston Jayson Tatum en la primera mitad de la victoria de Cleveland en el sexto partido el viernes en la noche, padeció síntomas propios de una conmoción antes del vuelo del equipo.

Se le colocó en el protocolo de conmociones de la NBA .

Apenas minutos antes del anuncio del equipo sobre Love, el entrenador Tyronn Lue provocó confusión durante una teleconferencia, en la cual indicó que el jugador aún era evaluado y comentó que existía cierta posibilidad de que jugara.

La situación cambió rápidamente, tal como ha ocurrido en una campaña convulsa de Cleveland. Ahora, los Cavs carecerán de su segundo mejor anotador y su líder en rebotes, en un partido en que buscarán su cuarto título de conferencia en forma consecutiva, ante un equipo joven que tiene un récord de 10-0 como local en los playoffs.

Love promedia 13,9 puntos y 10 rebotes en 17 compromisos de inicio durante la postemporada. Es la segunda mejor opción de disparo que tienen unos Cavs que han dependido de James más que nunca en estos playoffs.

Tras recibir el golpe, Love no pudo jugar en la segunda mitad de la victoria de Cleveland por 109-99 como precaución. Chocó accidentalmente con Tatum.

Love ha sufrido al menos otras dos conmociones en su carrera.

Los Cavaliers pudieron salir adelante pese a perder a Love, su segundo mejor anotado y máximo reboteador. LeBron James anotó 46 puntos y Cleveland recibió buenos aportes de George Hill , Jeff Green y otros.

Por lo tanto, el entrenador de los Celtics , Brad Stevens, consideró que los Cavs siguen siendo peligrosos.

"Tendremos que preparar muy bien a nuestro equipo, sin importar quién juegue para ellos", indicó. "Evidentemente, ellos estarán menos en una modalidad de Love, pero podrán hacer lo demás... probablemente habrá más oportunidades para LeBron, (Kyle) Korver y (J.R.) Smith. Habrá más oportunidades de rompimiento rápido. Y ellos fueron muy efectivos en eso la noche anterior".

