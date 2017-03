Cavaliers prevén que Love regrese durante gira

El gerente general de los Cavaliers de Cleveland, David Griffin, confió en que el alero Kevin Love volverá con el equipo durante una gira que comienza el sábado.

Love se sometió a una cirugía en la rodilla izquierda el 14 de febrero. Los Cavs, campeones defensores de la NBA, tienen una foja de 7-6 desde que Love se lastimó, y han evidenciado varios problemas para defender y capturar rebotes durante la ausencia del alero, cuatro veces elegido para el Juego de Estrellas.

Antes de lastimarse, Love estaba teniendo su mejor campaña desde que se incorporó a los Cavaliers en 2014. Promediaba 20 puntos y 11,1 rebotes por encuentro.

El domingo, en una derrota ante Houston, Cleveland fue superado por 52-38 en el rubro de rebotes.

Griffin dijo que Love participó el martes algunas prácticas, y el equipo determinará cómo responde antes de decidir el paso siguiente. El jugador, veterano con nueve campañas en la liga, publicó una foto de su uniforme, colgado en su casillero, antes del partido de los Cavaliers frente a los Pistons de Detroit.

Cleveland, que había perdido cuatro de cinco compromisos, enfrenta el sábado a los Clippers de Los Ángeles, en el comienzo de una gira de cuatro compromisos. Los Cavs tienen una ventaja de dos juegos sobre Boston y lideran la Conferencia del Este.

