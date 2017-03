LeBron y Cavaliers rompen racha de tres triunfos de Hornets

LeBron James registró 32 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes, y los Cavaliers de Cleveland se recuperaron de su peor actuación defensiva de la temporada con una victoria el viernes por 112-105 sobre los Hornets de Charlotte.

Kyrie Irving agregó 26 tantos y Kevin Love contribuyó con 15 unidades y 12 tableros para que los Cavaliers pusieran fin a la racha de tres triunfos seguidos de Charlotte y se mantuvieran en la cima de la Conferencia del Este.

Charlotte fue liderado por Kemba Walker, que logró 28 puntos y conectó cinco triples. Cody Zeller añadió 15 puntos y 11 rebotes.

Los Cavaliers lo hicieron con base en su trabajo defensivo.

Después de conceder 73 puntos en la primera mitad —y 70 en el área— en una derrota de 126-113 ante los Nuggets de Denver el miércoles, los Cavaliers contuvieron a unos Hornets que sólo encestaron 42% de sus tiros de campo.

