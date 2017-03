Cavs imponen marca de temporada con 25 triples ante Hawks

En una noche en que Kyrie Irving y LeBron James se combinaron para anotar 81 puntos, fue curioso que el enceste más destacado fuera obra de Kyle Korver.

Pero después de todo, el recién llegado sabía cómo hacer daño a su equipo anterior.

Irving anotó 43 puntos, James aportó 38 y los Cavaliers de Cleveland impusieron un récord de temporada regular con 25 triples, además de frenar la embestida de Atlanta para derrotar el viernes 135-130 a los Hawks.

Luego de que el disparo de Paul Millsap sobre James recortó la ventaja de Cleveland a 124-123, Korver — quien fue canjeado de Atlanta a los Cavaliers el pasado 7 de enero — rompió la marca previa con un triple para ampliar la delantera.

"Kyle encestó cuando más importaba", destacó Tim Hardaway Jr., de Atlanta. "Por eso él es uno de los mejores disparadores".

Cleveland encestó 25 de 46 intentos de tres puntos para romper una marca que tuvo menos de tres meses de duración. Houston logró 24 triples durante su triunfo de 122-100 sobre Nueva Orleans el 16 de diciembre.

James, quien acertó seis de 10 triples, atrapó 13 rebotes y distribuyó ocho asistencias.

"Fue maravilloso ser parte de una noche en que se impuso un récord. Y es incluso mejor que Kyle haya sido quien logró la marca en la arena en la que jugó durante tantas temporadas", comentó James.

Korver jugó en Atlanta durante cinco campañas. Los jugadores de ambos banquillos aplaudieron cuando los Hawks le rindieron un homenaje en video después del primer periodo.

En los calentamientos previos al duelo, Korver abrazó a muchos de sus excompañeros y fue vitoreado por el público cuando ingresó a la cancha, a 3:16 minutos de que concluyera el primer periodo. Muchos espectadores llevaban puesta la camiseta de Korver.

Hardaway Jr. encestó cinco de nueve disparos de tres puntos y encabezó a los Hawks con 36 unidades, una marca personal. Millsap terminó con 27 tantos.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.