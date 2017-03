Griffin y Clippers apabullan a Cavaliers

Blake Griffin anotó 22 puntos y los Clippers de Los Ángeles aprovecharon la decisión de sus rivales, de dar descanso a tres jugadores estelares, para derrotar el sábado con facilidad 107-78 a los Cavaliers de Cleveland.

LeBron James, Kevin Love y Kyrie Irving no vieron acción con los Cavaliers, y los Clippers pusieron fin a su racha de tres descalabros al darse un festín con el elenco secundario de los actuales campeones.

J.J. Redick aportó 16 unidades para los Clippers, que barrieron su serie de temporada con los Cavaliers.

La decisión que Cleveland tomó sobre sus jugadores principales también permitió a los Clippers descansar a Griffin, Chris Paul y DeAndre Jordan todo el último cuarto.

Las reservas de Los Angeles convirtieron su victoria en un atracón de anotaciones.

Griffin no vio acción por descanso en la derrota del jueves de visitantes en Denver y consiguió 13 puntos en el tercer periodo para que los Clippers se despegaran en el marcador.

