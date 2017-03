Bogut se fractura la pierna izquierda en debut con Cavs

Un minuto. Eso fue lo que duró el debut de Andrew Bogut con los Cavaliers.

El nuevo centro del equipo se fracturó su pierna izquierda en el segundo cuarto y tuvo que recibir ayuda para poder retirarse hacia el camerino de Cleveland. El gigante australiano no podía caminar por sus propios medios, debiendo ser auxiliado por sus compañeros James Jones y Tristan Thompson, quienes unos instantes antes aplaudieron cuando Bogut ingresó a la cancha de la Quicken Loans Arena por primera vez.

Los Cavs informaron que las radiografías iniciales revelaron la fractura de la tibia izquierda. Bogut fue trasladado a la Cleveland Clinic para pruebas adicionales.

El jugador de 32 años se lesionó cuando el reloj marcaba 11:38 en el segundo cuarto, apenas momentos después que había ingresado a la cancha con el número 6 en la camiseta.

Bogut estaba en el perímetro marcando a Okaro White cuando se desplomó. Se tiró de espaldas y quedó tendido en el piso, sujetándose la pierna con evidentes muecas de dolor.

Bogut firmó con Cleveland la semana pasada, luego de rechazar mejores contratos y más minutos de juego, todo con el fin de unirse al intento de los Cavs de revalidar su título de la NBA.

Los Cavs le ofrecieron a Bogut un contrato de 385.000 por el resto de la campaña, reforzando una delantero que echa de menos al estelar Kevin Love, quien se operó la rodilla y se perderá varias semanas más.

Bogut se lesionó la rodilla izquierda en el quinto partido de la final de la final de la NBA con los Warriors de Golden State. También se lesionó la rodilla derecho en diciembre, cuando formaba parte de los Mavericks de Dallas.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.