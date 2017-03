Beal anota 24 y Wizards se imponen a Bulls

Bradley Beal anotó 24 puntos, John Wall agregó 14 además de imponer la mejor marca de su vida con 20 asistencias, y los Wizards de Washington se impusieron el viernes 112-107 a los Bulls de Chicago.

En su primer partido desde que perdió a Dwyane Wade por el resto de la campaña regular debido a una fractura en un codo, Chicago reaccionó tras una desventaja de 19 puntos y tuvo la oportunidad de empatar. Sin embargo, Jimmy Butler erró un triple con 3,9 segundos por jugarse.

Butler finalizó con 28 unidades y Robin López estableció su mejor estadística de la campaña, con 25, aparte de atrapar 12 rebotes.

Jason Smith jugó por Washington en lugar de Markieff Morris, descartado de último minuto por enfermedad. Smith empató su mejor estadística de la temporada con 17 puntos.

Wall, quien jugó pese a sufrir un esguince del pie izquierdo en la derrota del miércoles ante Dallas, convirtió dos tiros libres con 1,8 segundos por disputar, para definir el encuentro.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.