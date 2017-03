Wade se perderá resto de la temporada por lesión de codo

Dwyane Wade se perderá el resto de la temporada de la NBA por una fractura del codo derecho.

Los Bulls de Chicago informaron el jueves que una resonancia magnética confirmó la lesión. Wade se lastimó el miércoles por la noche en el cuarto parcial de un partido contra los Grizzlies de Memphis, al chocar con Zach Randolph.

Wade termina su primera temporada con los Bulls con promedios de 18,6 puntos y 4,5 rebotes por partido. Sin embargo, los Bulls tienen marca de 32-36 y están fuera de la contienda por un puesto en los playoffs.

Los Bulls han perdido seis de sus siete últimos partidos.

