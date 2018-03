Pistons afinan puntería y aplastan a Bulls

Anthony Tolliver anotó 25 puntos y los Pistons de Detroit atinaron 13 triples en la primera mitad para aplastar el sábado 117-95 a los Bulls de Chicago.

Los Pistons han ganado tres de cuatro compromisos. Su última derrota en ese lapso fue ante Houston, en tiempo extra.

Sin embargo, Detroit marcha todavía cinco juegos y medio debajo de Milwaukee, en la lucha por el último boleto disponible para los playoffs en la Conferencia del Este.

Los Bulls han perdido cinco encuentros consecutivos.

Andre Drummond contabilizó 15 unidades y 20 rebotes por los Pistons. Fue su 16to encuentro de la campaña con al menos 20 balones capturados ante los tableros, una cifra que ha conseguido 50 veces en su carrera.

