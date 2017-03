Jackson brilla en el segundo tiempo, Pistons vencen a Bulls

Reggie Jackson anotó 24 de sus 26 puntos en el segundo tiempo, y los Pistons de Detroit se despegaron en el tramo final para vencer el lunes 109-95 a los Bulls de Chicago.

La victoria permitió a los Pistons empatar a los Bulls en el séptimo puesto de la Conferencia del Este. Chicago echó de menos por lesiones a Dwyane Wade y Rajon Rondo.

El rendimiento de Jackson esta temporada ha estado marcado por altibajos, y su suplente Ish Smith ha terminado como la mejor opción en el cierre de los partidos. Pero Jackson fue decisivo el lunes para que los Pistons tomasen control del duelo que estaba empatado a 79 al cabo de tres cuartos.

Jimmy Butler aportó 27 puntos para Chicago.

