Middleton aporta 26 y Bucks superan a Blazers

Khris Middleton anotó 26 puntos y los Bucks de Milwaukee superaron el mates 93-90 a los Trail Blazers de Portland.

Giannis Antetokounmpo agregó 22 unidades por Milwaukee (35-35), que ha ganado nueve de 11 compromisos y busca mejorar su ubicación en los puestos de playoffs.

Los Bucks se ubican actualmente medio juego delante de Miami, en el séptimo sitio.

Portland (32-38) había hilado tres victorias consecutivas y ocho de 10. Cayó a un juego de Denver, que descansó, en la lucha por el octavo y último pasaje de postemporada en la Conferencia del Oeste.

Damian Lillard encabezó a los Blazers con 31 puntos, mientras que CJ McCollum agregó 21. Jusuf Nurkic contabilizó 11 tantos y 14 rebotes.

