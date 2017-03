Antetokounmpo ayuda a Bucks a doblegar a 76ers

Giannis Antetokounmpo anotó 24 puntos, Tony Snell añadió 21, incluidos 18 en la primera mitad, y los Bucks de Milwaukee nunca estuvieron en desventaja durante el partido del lunes, en el que vencieron 112-98 a los 76ers de Filadelfia.

Malcolm Brogdon y Khris Middleton sumaron 13 unidades cada uno por los Bucks, que hilaron su tercera victoria consecutiva y permanecieron en la lucha por un boleto de playoffs. Milwaukee comenzó la jornada un juego y medio detrás de Detroit, que posee por ahora el octavo y último pasaje en el Este.

Los Pistons recibían a Chicago también el lunes.

Justin Anderson empató la mejor marca de su vida con 19 puntos por Filadelfia, que ha perdido cinco de sus últimos seis compromisos. Los 76ers carecieron de su pívot Jahlil Okafor, lastimado de una rodilla, por segundo encuentro consecutivo.

Filadelfia está diezmada de tal forma que recibió un permiso para firmar un contrato por 10 días con Shawn Long el lunes. Long, quien debutó en la NBA, totalizó 13 puntos y siete rebotes.

