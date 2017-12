DeRozan anota 29 puntos; Raptors hunden más a 76ers

DeMar DeRozan anotó 29 puntos, Serge Ibaka colaboró con 17 y los Raptors de Toronto doblegaron el sábado 102-86 a los 76ers de Filadelfia para hilvanar su décima victoria consecutiva como locales.

Delon Wright igualó su mejor marca de la temporada con 14 unidades, mientras que Kyle Lowry y Jonas Valanciunas sumaron 12 cada uno por los Raptors, que han ganado seis encuentros en fila y 12 de los últimos 13.

Toronto ostenta la mejor foja de la NBA como anfitrión, con 12-1. En diciembre, su récord es de 10-1, empatado como el mejor de la liga con el de Golden State.

Joel Embiid, líder de Filadelfia en puntos y rebotes, regresó luego de perderse los tres partidos anteriores por un dolor lumbar. Jugó en Toronto por primera vez en su carrera.

Propenso a las lesiones, Embiid se había perdido sus primeros siete partidos al norte de la frontera, incluido uno en esta temporada. Filadelfia sufrió su quinta derrota en fila.

