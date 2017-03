Paul anota 30 y Clippers doblegan a 76ers

Chris Paul anotó 30 puntos y DeAndre Jordan agregó 19, además de capturar 20 rebotes, para que los Clippers de Los Ángeles doblegaran el sábado 112-100 a los 76ers de Filadelfia.

Paul consiguió aparte siete asistencias, mientras que Blake Griffin contabilizó 15 puntos y 10 rebotes por Los Ángeles, que obtuvo su cuarta victoria en cinco encuentros.

Los Clippers perdían por 79-75 después de tres periodos, pero abrieron el último cuarto con un ataque de 10 puntos sin respuesta para recuperar la delantera. Los Ángeles ha vencido a Filadelfia en 10 de sus últimos 11 enfrentamientos.

