Novatos de 76ers se destacan en victoria ante Bulls

Los novatos Dario Saric y Shawn Long alcanzaron topes personales en anotación, conduciendo el viernes a los 76ers de Filadelfia a la victoria 117-107 sobre los Bulls de Chicago.

Saric sumó 32 puntos, para su 22do partido seguido en doble dígitos, la racha más amplia de un novato esta temporada. También recuperó 10 rebotes.

Long, en apenas su noveno partido en la liga, firmó 18 puntos con siete rebotes.

Los 76ers jugaron sin sus torres Jahlil Okafor y Joel Embiid, dos de sus principales selecciones en el draft. Embiid se operó la rodilla el viernes y está descartado para el resto de la temporada. Okafor (dolor en la rodilla) está en duda para el partido en Indiana el domingo.

La derrota dejó a los Bulls igualados con Detroit, que perdió en Orlando, en el noveno puesto de la Conferencia del Este.

Jimmy Butler fue el mejor de los Bulls con 36 puntos, 11 asistencias y siete rebotes.

