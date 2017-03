Davis aporta 'doble doble' a triunfo de Pelicans

Anthony Davis contabilizó 28 puntos y 12 rebotes para que los Pelicans de Nueva Orleans vencieran el domingo 123-109 a los Timberwolves de Minnesota.

DeMarcus Cousins añadió 15 puntos y 11 rebotes, en su regreso tras ausentarse un partido por dolores en la rodilla izquierda y en las costillas. el base reservista Jordan Crawford sumó 22 tantos en 21 minutos por los Pelicans, que han ganado cuatro de cinco partidos.

Jrue Holiday anotó 21 unidades, al atinar cuatro de cinco triples.

El dominicano-estadounidense Karl Anthony Towns finalizó con 33 puntos por los Wolves, que sin embargo sufrieron su tercera derrota en fila. Andrew Wiggins añadió 25 puntos y el reservista Shabazz Muhammad anotó 20.

El español Ricky Rubio acumuló 10 unidades y 14 asistencias, también por Minnesota, que tomó una delantera de 13 puntos en el segundo cuarto pero se derrumbó, luego que Nueva Orleans cerró el encuentro con una racha de 21-10.

