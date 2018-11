Magic Johnson sobre su relación con el entrenador de Lakers, Luke Walton: ‘Estamos bien’

Si hubo alguna duda sobre la continuidad de Luke Walton, Magic Johnson se aseguró de ponerle un final a eso el domingo.

En una conversación con Los Angeles Times antes del juego entre los Lakers y los Raptors de Toronto el domingo, Johnson dijo que su conversación del pasado martes era necesaria para ambos y que tenían que mirar hacia adelante.

“Lo dije, Luke lo tomó bien y estamos todos bien”, dijo Johnson, el presidente de operaciones de los Lakers. “No es la gran cosa”.

Johnson insistió que el tiempo de Walton no está siendo calculado.

A Johnson se le preguntó si Walton terminaría la temporada como entrenador de los Lakers.“Él terminará la temporada”, dijo Johnson. “A menos de que algo drástico pase, lo cual no será así”.

El día después de que los Lakers perdieron contra los Timberwolves de Minnesota, 124-120, Johnson le llamó a su oficina para criticar algunas decisiones de Walton. Johnson se molestó con Walton, le gritó y lo insultó, y en un momento le pidió a Walton que no lo interrumpiera. Su preocupación era la falta de un sistema de ataque en los Lakers.

Días después de esa situación, la única lamentación que tiene Johnson es que esa conversación se haya sabido públicamente.

“Estoy haciendo mi trabajo”, dijo Johnson. “No me importa quién se moleste”.

La reunión planteó preguntas sobre la continuidad de Walton, desde los que están en la organización y los que la ven de afuera.

En la mente de Johnson eso no fue nunca un cuestionamiento. Simplemente sintió que él estaba haciendo su trabajo al responsabilizar a Walton.

La noticia de esa reunión salió a relucir por un reporte de ESPN. Desde entonces, Walton ha recibido mensajes de apoyo de amigos y entrenadores de la liga. Walton dijo que su padre, Bill Walton, le ofreció un mensaje de apoyo.

“Él me dijo que me quería y que me apoyaba sin importar qué pase”, dijo Walton.