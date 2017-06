VIDEO: Aficionados arrojan BENGALAS Y PETARDOS durante partido de básquetbol

En un dramático incidente con tintes futboleros, el domingo el juego de campeonato de la liga de básquetbol de Grecia entre los equipos Panathinaikos y Olympiacos fue interrumpido cuando aficionados empezaron a lanzar bengalas y petardos a la cancha de juego.

De acuerdo con reportes, los seguidores de los locales, el Olympiacos, principiaron los actos de vandalismo con menos de tres minutos restantes en el encuentro al ver que su equipo se estaba encaminado hacia la derrota.

Algunos jugadores de los visitantes fueron deliberadamente impactados. Después de media hora de atraso debido a que la arena fue evacuada, se reanudaron las acciones, pero sin aficionados en las gradas por cuestiones de seguridad. El Panathinaikos terminó ganando 66-51.

Madness, pandemonium and insanity. Actually, this is just the norm for a road victory that ends an Olympiacos-Panathinaikos series. pic.twitter.com/izuPrxQrvA