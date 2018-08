LeBron James tuvo que ‘aprender a gustar de la gente blanca’ (Video)

LeBron James ha demostrado que no teme decir lo que siente y en una conversación con unos amigos en su nuevo programa The Shop, que debutó en HBO esta semana, mostró una dimensión más profunda de la manera cómo ve el mundo la superestrella de los Lakers.

Entre los tantos temas que se habló durante el show, que pretende tener el sentimiento de que le hablan con plena confianza a su barbero, James habló de cómo tuvo que hacer cambiar su manera de pensar sobre la gente anglosajona.

James recordó que mientras asistía a una escuela privada en Akron, Ohio, sus sentimientos sobre la “gente blanca” eran muy fuertes, según el portal theroot.com. La escuela era mayormente anglosajona y católica.

LeBron talks about the transition from his neighborhood to his catholic high school, being around all white people for the first time and finding out what a pantry is pic.twitter.com/BhIpxsC5xJ