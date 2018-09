LeBron James se presenta oficialmente como jugador de los Lakers… con mucha seriedad

La seriedad con la que LeBron James se apareció en su presentación oficial el lunes ante los medios de comunicación como miembro de los Lakers, era notable. Apenas dos sonrisas se le escaparon a la nueva superestrella angelina, que portaba por primera vez la camiseta Oro-Púrpura número 23.

En esta ocasión no hubo promesas de “no solo cuatro, no cinco, no seis o no siete” campeonatos y su decisión de hace tres meses para unirse al equipo, no fue televisada.

James trató de pasar por desapercibido durante el verano, pero solamente su presencia física es suficiente para hacer voltear miradas de curiosidad.

Desde la última vez que Kobe Bryant había sido parte del día de medios del equipo, no había habido tanta atención sobre el equipo. James devolvió la atención y la promesa de volver a ser protagonistas e incluso soñar con un campeonato, se habla por todos lados… pero él no lo dice, no quiere cometer el mismo error.

“No creo eso, no creo que la única manera de tener éxito en una temporada es ganando un campeonato”, aseguró James. “Solo hay un campeón y eso no quiere decir que no eres exitoso. Pienso que habrá triunfos y derrotas, y lo único que podrás controlar es cómo te preparas todos los días”.

La decisión de venir a Los Ángeles no fue difícil pero tampoco fue algo que anticipaba y tenía que conversar con las personas más importantes de su vida. Cabe recordar que James tiene una casa en Brentwood desde hace muchos años y es donde pasaba sus vacaciones de verano después de finalizar su participación en la temporada, sea con los Cavaliers de Cleveland o el Heat de Miami.

Al mismo tiempo, algunos señalan que su decisión de ser parte de los Lakers, tiene que ver con sus negocios que incluyen películas.

“Mi decisión estuvo basada solo en mi familia y los Lakers”, dijo James. “Soy un jugador de básquetbol y es todo lo que hago al nivel que lo hago. De resto se cuida por sí solo, en cuestión de mis negocios son cosas que se hacen fuera de esto”.

James entiende que muchos dudan de su raciocinio para convertirse en jugador de Lakers, que muchos lo interpretan que va más allá de ser un jugador de básquetbol y que Hollywood tiene mucho que ver. Por eso al ser cuestionado por un periodista, James no se esforzó para dar una explicación.

“¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome?”, preguntó James al periodista, quien respondió que “aparentemente no lo suficiente”. James replicó: “ahí tienes tu respuesta entonces”.

La misión de James con los Lakers será interesante, especialmente porque el jugador llega a un equipo en el que el talento y la juventud no han sido suficientes para arrojar los mejores resultados en los últimos años. Pero él ha estado atento al trabajo del equipo que dirige Luke Walton, por eso cree que estará bien acoplado con el equipo y mantendrá su estilo de juego.

“Mi juego no cambia, no importa quien está al lado mío, no es de creer que si mi juego funciona con el de otro… soy un jugador de equipo, me gusta pasar el balón, compartirlo”, señaló. “Verlos jugar desde afuera, me doy cuenta de la pasión con la que juegan, es lo que me gusta hacer, correr de un lado al otro. Con el entrenador, Luke, hay que encontrar la manera de ser grandiosos e implementarlo cada día”.

El estar ahora en la costa Oeste por primera vez en su carrera, James estará más cerca de sus archirrivales, los Warriors de Golden State, a quienes venció y fue vencido en Las Finales de la NBA. Él dejó en claro que el llegar a Los Ángeles no significa que sienta que de una buena vez serán protagonistas, por el contrario, hay mucho camino por recorrer.

“Tenemos un largo camino para llegar a vencer a Golden State”, dejó en claro James. “Ellos pueden seguir haciendo lo que venían haciendo en el campamento de entrenamiento. Si empiezan ellos hoy o mañana, simplemente sigue haciendo lo que saben hacer. Nosotros estamos empezando de cero, entonces tenemos un largo camino”.

