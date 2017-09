LeBron James ATACA a Donald Trump

Este sábado la máxima figura de la NBA, LeBron James de los Cavs de Cleveland, arremetió seriamente contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que este le retirara la invitación a los actuales monarcas de la liga, los Warriors de Golden State, para hacer la tradicional visita a la Casa Blanca.

En los últimos días el referente de Golden State, Stephen Curry, había reiterado que no pensaba hacer el viaje a Washington pues no le interesaba reunirse con Trump.

Ante esta negativa, el mandatario mandó este mensaje vía Twitter: “Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para un equipo campeón. Stephen Curry titubea, por lo tanto se retira la invitación!”.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!

James inmediatamente le contestó con un tweet suyo.

"¡Oye, inútil, [Curry] ya ha dicho que no va!”, tuiteó LeBron. “Así que no había invitación. ¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que llegaste!”.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!