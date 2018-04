VIDEO: Pau Gasol agradece a Kobe Bryant por sugerir que su camiseta sea colgada en Staples Center

En la postemporada del 2004, la novela de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant había llegado a su final, pues el centro se dirigió a Miami en busca de un nuevo reto decidido a alejarse de su compañero. Los Lakers entonces habían quedado condicionados porque perdían un gran poder en la duela, pero aún tenían a Bryant, quien necesitaba una ayuda.

El equipo angelino sabía que su superestrella no podía alcanzar un título solo y la ayuda llegó en forma de un espigado español de 7 pies de alto.

“Con un gran honor, con un gran reconocimiento, con un orgullo, de haber formado parte de una de las franquicias, sino que la franquicia con más éxito, reconocimiento y con más historia de la liga, de poder haber ayudado a ganar campeonatos”, dijo a HOY Deportes, Pau Gasol, quien ayudó a los Lakers a alcanzar tres Finales y dos títulos.

Gasol llegó a Los Ángeles con los Spurs de San Antonio para jugar contra los Clippers el martes y aprovechó el día anterior para anunciar que su Gasol Foundation se asociaba con el Weingart YMCA del Este de L.A. en busca de educar a las familias latinas de bajos recursos para trabajar en contra de la obesidad infantil.

Desde aquel 2004, el ala-pívot y Bryant desarrollaron una amistad que ha perdurado por años. El ‘Black Mamba’ reconoció en varias ocasiones que sin Gasol no le hubiera sido posible ganar esos títulos. Hace unas semanas, Bryant fue homenajeado por los Lakers al serle colgados sus dos números en Staples Center, tiempo que el exjugador dijo que Gasol debería ser también reconocido de esa forma.

“Que Kobe tenga ese detalle conmigo y reconocimiento de promover que mi camiseta también esté junto a las suyas, es un gran honor”, dijo Gasol.

Tras tantos años de conocer y jugar con Bryant, al jugador de 37 años no se le hizo extraño que Bryant siga cosechando éxitos aún después de terminar su carrera en la NBA.

“Kobe es el tipo de personas que puede lograr lo que quiera, por su ambición, por su ética de trabajo, por sus habilidades en cualquier campo”, explicó. “Muy feliz por él porque era un proyecto que le había puesto mucho tiempo y esfuerzo junto a otras personas, que le ayudaron a poder alcanzar ese resultado. Así que el haber conseguido algo tan grande como el Oscar, es complicado”.

Buena vibra a Lakers

Aunque han pasado cuatro años desde que Gasol ya no está con los Lakers, siempre está al pendiente de lo que acontece con el quinteto angelino pues le guarda cariño y aprecio por el tiempo que vivió en Los Ángeles.

Ante los rumores de que LeBron James podría llegar a los Lakers para la próxima temporada, Gasol analizó que no es tan fácil pues hay que considerar factores como qué tan urgente esté el jugador de ganar o si quiere ser parte de un proceso.

“Se está viendo es un crecimiento y una proyección del equipo que aún están a nivel de playoffs pero que están cerca”, analizó Gasol. “Teniendo un jugador más, de cierto estatus, que le atraiga este grupo de jóvenes y la posibilidad de estar aquí en Los Ángeles sería muy importante. No sé si LeBron va a venir o no, u otros jugadores de calibre parecido. Pero el trabajo de Magic Johnson y [Robert] Pelinka está dando sus resultados y veremos a los Lakers creciendo a medida que van pasando los años”.

Popovich busca soluciones

Ante la dinámica y ritmo que se juega la NBA por estos días, equipos como los Spurs han sufrido porque no logran adaptarse a los estilos rápidos y de lanzamientos lejanos. Según Gasol, su entrenador Gregg Popovich es consciente de que los tiempos han cambiado y espera encontrar una manera de contrarrestar a sus más rápidos oponentes.

“Lo está intentando, está haciendo pruebas para ver cuál es la manera de tener éxito, en especial contra los dos mejores quizá de la liga como los Warriors y los Rockets”, detalló el jugador. “Son equipos con jugadores exteriores, con grandes tiradores desde afuera. Sus jugadores interiores, no voy a decir existentes, pero que no crean más que un bloqueo, si continúan al aro, rebotean, defienden. No son jugadores de poste bajo, de anotar, es un juego muy exterior. [Popovich] lo está intentando y está buscando una fórmula que pueda derrotarlos”.

Pasión por el Mundial

Desde muy chico, Gasol fue un apasionado del futbol y disfruta ver los partidos de su país y la selección de España, especialmente en torneos grandes como la Copa Mundial y los torneos europeos.

Gasol ha prestado atención a la selección, que fue campeona del mundo del 2010 y que hace parte del Grupo B junto a Portugal, Irán y Marruecos, en el Mundial de este verano. Al jugador le sorprendió sobre todo el partido de preparación ante Argentina del 27 de marzo contra quien alcanzó un inédito resultado.

“Con sorpresa, no creo alguien esperaba un resultado tan abultado y una victoria tan grande, pero sí con mucho orgullo de un triunfo ante un rival tan grande, de calidad, aunque [Lionel] Messi no estaba en el partido”, dijo. “No creo que sea un partido en el que hipotéticamente en un Mundial se crucen, no creo que acabaran 6-1, pero fue una victoria positiva para España”.

En caso tal de que los Spurs, que van encaminados a los playoffs, no logren llegar lejos, Gasol haría el viaje a Rusia.

“Lo viviré desde la distancia, si veo que España llega a la fase final, intentaré ir a ver algún partido”.

