En medio de abucheos a Jamal Murray, los Lakers derrotan a los Nuggets de Denver

El eco de los abucheos de la afición de los Lakers (31-36) seguramente llegó a sonar sobre la avenida Figueroa cada vez que el guardia de los Nuggets de Denver (37-31), Jamal Murray, tocaba el balón. En las últimas dos ocasiones, previo al juego del martes que ganaron los angelinos 112-103 en el Staples Center, las emociones estuvieron a la orden del día.

El guardia había provocado a su contraparte, Lonzo Ball, durante el partido del 2 de diciembre en que Lakers viajó a Denver. Murray trató de molestar a Ball durante el juego con lo que parece fueron insultos. Al final de ese partido, que ganaron los locales, Murray dribleo a Ball cuando el reloj ya estaba a punto de terminar y no se jugaba a nada. Brandon Ingram y Julius Randle intervinieron con una falta a Murray para mostrar su molestia ante el irrespeto del jugador hacia su compañero.

Murray volvió a sus andadas el viernes pasado y en esa ocasión fue Isaiah Thomas quién se encargó de hacerle saber a su rival que no lo dejarían seguir haciendo de las suyas. Kentavious Caldwell-Pope también tuvo un intercambio con el jugador y lo mandó a volar a las gradas en una jugada.

Este martes, los aficionados de Lakers se aseguraron que el jugador tuviera en claro que no se la perdonarían y los abucheos fueron fuertes. El jugador evitó hablar con los medios angelinos previo al partido.

Con un 1:10 segundos por jugar, la locura se desató cuando Randle robó el balón a Murray para evitar que se acercaran en el marcador, 106-99, y anotar una clavada en solitario.

Para el resto del partido, la afición se unió al cantico de “Murray sucks” o “Murray apesta”.

Fans at #LakersVsDenver chant “Murray sucks” and emotions on the floor almost ran high. I don’t think #JamalMurray will ever see a billboard with his name in #LosAngeles. #Lakers win 112-103. pic.twitter.com/EMF6dA5Lnk