EN VIVO: Cavs vs Warriors en el Juego 2 de Las Finales de la NBA desde Oakland ¡Conéctate YA!

Las alineaciones para el Juego 2.

Desde otro ángulo… Curry.

Curry está OBVIAMENTE muy listo.

Wait for it ...



Steph hit the tunnel shot. Then he hit the Usain Bolt pic.twitter.com/zPagII4ljN — ESPN (@espn) June 3, 2018

Klay Thompson tuvo un golpe en la rodilla que lo dejó parte del Juego 1 afuera. Es duda para hoy, todo depende del calentamiento.

Calienta Thompson ahora . Dependiendo de cómo se sienta deciden si juega o no . Si sirve como señal , tiró muy poco pic.twitter.com/Uf2DY7S3Iw — Fernando Tirado (@fer_tirado) June 3, 2018

¿Quién tendrá el mejor partido esta tarde/noche?

Who’s having the biggest game tonight? pic.twitter.com/OwBVH7vEe7 — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 3, 2018

Por lo pronto, J.R. Smith promete estar más atento al marcador.

Esta es la nueva estrategia que han utilizado los Cavs para que J.R Smith no olvide el marcador pic.twitter.com/2dTtPE3QGK — Experto NBA (@ExpertoNBA) June 3, 2018

Una vez más intenta LeBron James con sus elegantes shorts.

De esta manera se van acomodando los equipos en el Oracle Arena de Oakland para continuar la serie que aventajan los Warriors 1-0.

2 days later, back at *that* spot. pic.twitter.com/ZiSSe4ymgC — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 2, 2018

Los Warriors buscan seguir protegiendo su casa luego del susto que se llevaron el jueves en el Juego 1 de la serie final de la NBA. Los actuales campeones reciben a los Cavaliers de Cleveland con LeBron James al mando.

Llega Steph Curry, la estrella de los Warriors a casa.

