Critican a Lonzo Ball, de Lakers, por no respaldar a sus compañeros

Cerca del final del partido que perdieron los Lakers el viernes ante los Suns de Phoenix, empezaron los empujones entre el angelino Kentavious Caldwell-Pope y el guardia Tyler Ulis.

El novato de Phoenix se metió y se llevó una falta técnica. Brook López y Brandon Ingram de los Lakers intentaron apaciguar las cosas.

Mientras estaba pasando esto, Lonzo Ball se dirigía hacia la otra dirección.

“Es la NBA”, dijo Ball tras el juego. “Nadie va a pelear de verdad, entonces no quiero llevarme una falta”.

El entrenador de los Lakers, Luke Walton, siempre les pide a sus jugadores que se respalden uno al otro, hasta cuando se desaten los empujones de manera leve en los partidos. Parece que es de la filosofía de que una falta técnica vale la pena si se está apoyando a un compañero.

A differencia de la gente en las redes sociales, Walton no le dio mucha importancia a las acciones de Ball.

“No me importa cómo se vieron las cosas porque nuestros muchachos aman a Lonzo”, expresó. “Creo que todos saben que cómo se dieron las cosas, no refleja quien es Lonzo. Sé que al público y al internet les gusta hacer lo que hacen. Sin embargo, esto no afectó en nada a nuestro equipo ya que saben quién verdaderamente es Lonzo”.

Walton indicó que un compañero habló con Ball sobre el tema.

“Quiero que todo venga de los jugadores”, señaló Walton. “Sea porque alguien esté tomando muchos tiros o porque alguien no esté dando el todo a la defensiva, quiero que los jugadores se exijan a sí mismos y que tengan la confianza para llamarse la atención cuando pasen cosas de estas. Es bueno cuando se tratan así”.

En el pasado, el jugador veterano de los Lakers, Corey Brewer, ha tenido la confianza para llamarle a la atención a sus compañeros jóvenes.

Aunque Ingram se involucró en la gresca, dijo que para él fue “acción falsa”.

Por su parte, López cree que Ball simplemente no quería meterse en problemas.

“Siento que estoy lo suficientemente corpulento para poder meterme en medio. No voy a cometer una locura, solo voy a tratar de poner orden. Pienso que Ball fue inteligente al darle la vuelta a la situación”.