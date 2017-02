Stephen Curry se muestra molesto con su patrocinador por culpa de Donald Trump

Los atletas raramente alzan la voz para cuestiones políticas, pero el presidente Donald Trump ha causado que más de uno de su opinión con respecto a sus decisiones. Tampoco es común que los jugadores bajo contrato se revelen contra sus patrocinadores, especialmente si millones de dólares están de por medio.

Sin embargo, Stephen Curry, la superestrella de los Warriors de Golden State y la NBA, se reveló contra Under Armour, la compañía que endorsa la marca de zapatos del guardia, esto después de que el presidente de dicha organización, Kevin Plank, elogió la labor del mandatario del país durante esta semana.

“Es una línea muy finita, pero es acerca de cómo estamos operando, que tan inclusivos somos, en qué creemos”, explicó el jugador. “Él es el presidente [de la compañía]. Habrán personas que están amarrados a ellos, pero ¿estamos promoviendo cambio? ¿Estamos haciendo cosas que ayudarán a todos? Y no solo nos servimos para nosotros mismos, para hacer dinero, vender zapatos, haciendo esto o lo otro. Esa no es la prioridad, es acerca de cambiar vidas y pienso que podemos continuar haciendo eso”.

Por ahora, parece que las cosas se mantienen tranquilas entre Curry y Under Armour. El guardia dijo que no quiere hablar de políticas con Plank o con el equipo de Under Armour y solo los ve como asociados en el negocio.