NBA: La 'extraña' anotación de Manu Ginóbili (Video)

El veterano escolta argentino Manu Ginóbili anotó 12 puntos, incluyendo una canasta extraña, que necesitó la revisión de los árbitros en la nueva victoria de los Spurs de San Antonio.

lolllll Manu Ginobili throws a pass that ends up going through hoop, refs have no idea, play continues like nothing happened.



We just about lost Pop #WeirdNBA pic.twitter.com/HvdwVh0neV