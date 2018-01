Luke Walton minimiza las críticas de LaVar Ball; Lonzo Ball se mantiene al margen

A temprana hora el domingo, LaVar Ball- el papá del guardia estelar de los Lakers, Lonzo Ball- le dijo a un reportero de ESPN en Lituania que el entrenador del equipo, Luke Walton, había perdido el vestidor.

Varias horas después, Walton reprobó los comentarios de LaVar y Lonzo se quedó tratando de lidiar con la situación.

Al novato se le preguntó directamente si le gustaba Walton como su entrenador.

“Jugaría para cualquiera”, contestó Lonzo. “Mi trabajo es jugar básquetbol. No decido quien es el entrenador”.

Los Lakers no hicieron disponible al gerente general del equipo, Rob Pelinka. No se sabe si la organización va a hablar sobre los comentarios de LaVar en cuanto a lo que contó de su entrenador.

Sin embargo, Walton indicó que ha hablado con los ejecutivos del equipo y le han asegurado que su puesto está seguro.

“Me siento muy seguro en cuanto al estatus de mi trabajo”, expresó. “Hablamos todo el tiempo. Están apoyando lo que estamos haciendo en un cien por ciento”.

Los Lakers han estado sumergidos en una larga racha perdedora, y cuando han llegado las derrotas las críticas de LaVar se han hecho públicas.

Pelinka y Magic Johnson, el presidente de operaciones deportivas de los Lakers, se reunieron con LaVar el 29 de noviembre después de que le dijera a un reportero que los entrenadores no estaban siendo lo suficientemente duros con su hijo.

“Fue una buena conversación”, dijo LaVar una semana después. “Lo que me encanta de Johnson es que nos comunicamos como amigos y familia para arreglar la situación, nos damos soluciones. Eso es todo, la prensa quiere hacer ver las cosas como si ellos me están menospreciando o si yo los estoy tratando así. Y así no es”.

Algunos días después de la reunión, durante una entrevista de radio, LaVar criticó las rotaciones de jugadores de Walton, especialmente los pocos minutos que Lonzo estaba jugando en los últimos cuartos de los partidos.

“No me molesta, estoy bien”, señaló Walton en cuanto a las críticas. “Lo único que me preocupa de esto, es Lonzo. Solo me importa que él esté bien y que pueda salir a jugar”.

Lonzo por su parte, contó que cuando su padre critica a Walton no siente que tiene que hablar con su entrenador sobre los comentarios.

“Luke se me puede acercar y preguntarme cualquier cosa”, comentó. “Pero él sabe que yo estoy listo para jugar. Es todo lo que hago”.

Cuando se le preguntó a Lonzo si su papá piensa que Walton no debería de ser el entrenador de los Lakers, Ball dijo: “es solo su opinión. El me ha entrenado toda mi vida. Entonces él definitivamente va a tener una fuerte opinión al respecto. Es lo que es”.