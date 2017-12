La fiscalía de Turquía quiere mandar a la cárcel a un jugador de la NBA por cuatro años

La fiscalía de Turquía pidió más de cuatro años de prisión para el basquetbolista de la NBA Enes Kanter, por cargos de insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan, reportó la agencia estatal de noticias.

La Agencia Anadolu informó que la imputación de la fiscalía de Estambul acusa al pivote de los Knicks de Nueva York de insultar al presidente en varios tuits publicados entre mayo y junio de 2016.

Kanter, quien está en Estados Unidos, tendrá un juicio en ausencia. El jugador dijo que no le preocupa la situación y señaló que Erdogan “está loco”.

“Eso no me preocupa, estoy acostumbrado”, dijo Kanter después de una práctica de los Knicks el miércoles. “No me importa, estoy acostumbrado. Estoy en Estados Unidos, ahora solo m e preocupo por salir a jugar, divertirme con mis compañeros y pensar en los playoffs”.

El jugador ha respaldado públicamente a Fethullah Gulen, un clérigo con sede en Estados unidos al que Turquía acusa por un intento de golpe de estado.

Kanter fue detenido el 20 de mayo en Rumania porque su pasaporte turco fue cancelado. Dijo que pudo regresar a Estados Unidos gracias a la intervención de funcionarios estadounidenses.

Dijo que su familia sigue en Turquía y que está preocupado por ellos, pero en general restó importancia a la situación. Señaló que su padre estuvo en la cárcel durante una semana.