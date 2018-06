EN VIVO: Warriors vs. Cavaliers en Juego 4 de las Finales de la NBA ¡aquí!

En estos momentos se disputa en Cleveland el Juego 4 de las Finales de la NBA, las cuales los Warriors de Golden State dominan por 3-0. Hasta ahora, ningún equipo se ha podido levantar de semejante desventaja en las Finales de la NBA.

Sigue esta página para las actualizaciones más importantes de este encuentro, así como el video de las jugadas claves.

:15, TERCER CUARTO: GOLDEN STATE 71, CLEVELAND 58.

Los Warriors han sido una aplanadora en el tercer cuarto y ya tienen ventaja de 13 puntos. Los muchachos de Cleveland parece que no tienen respuesta..

FINAL DEL SEGUNDO CUARTO: GOLDEN STATE 61, CLEVELAND 52.

Los Warriors se van al descanso con una ventaja de nueve puntos, en un duelo que podría representar el final de esta serie si los Warriors siguen a este ritmo y terminar con una barrida. Stephen Curry tiene 20 puntos.

:15, SEGUNDO CUARTO: GOLDEN STATE 58, CLEVELAND 52.

JaVale with the finger roll



#NBAonABC pic.twitter.com/p8A9ItzyDO — Golden State Warriors (@warriors) June 9, 2018

2:50, SEGUNDO CUARTO: GOLDEN STATE 52, CLEVELAND 47.

The range on this guy



#NBAonABC pic.twitter.com/jUYxE4F6la — Golden State Warriors (@warriors) June 9, 2018

3:26, SEGUNDO CUARTO: GOLDEN STATE 49, CLEVELAND 47.

4:58, SEGUNDO CUARTO: GOLDEN STATE 44, CLEVELAND 43.

Warriors recuperan la ventaja con un Andre Iguodala que está prendido.

Steph finds DWest for the lay-in



#NBAonABC pic.twitter.com/aUdcbjku4P — Golden State Warriors (@warriors) June 9, 2018

6:59, SEGUNDO CUARTO: GOLDEN STATE 38, CLEVELAND 39.

Cleveland se pone en ventaja por primera vez después de agarrar a los Warriors dormidos en el segundo cuarto.

8:05, SEGUNDO CUARTO: GOLDEN STATE 38, CLEVELAND 35.

Cleveland es más agresivo y acorta distancias.

ARRANCA EL SEGUNDO CUARTO.

Kevin Love tuvo 9 puntos en el primer cuarto, el jugador de los Cavs con más anotaciones.

FINAL DEL PRIMER CUARTO: GOLDEN STATE 34, CLEVELAND 25.

Los Warriors de Golden State saben que hay sangre y quieren ir por más. Tienen un inicio muy bueno que indica que quieren sacar la escoba y barrera con los Cavaliers. Pero los Cavs se recuperan y hacen esto más cerrado al final del primer cuarto.

:38, 1er cuarto GOLDEN STATE 34, CLEVELAND 25.

Los Cavaliers han mejorado tras un inicio lento.

Al que menos le importa esta final es al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que no iba a invitar a ninguno de los dos equipos finalistas en caso de ganar el campeonato de la NBA. Los dos equipos tampoco planeaban acudir a la Casa Blanca.

Trump won't invite the Cavs or the Warriors to the White House — but neither team planned on going anyway pic.twitter.com/Jk72GVMpB0 — NowThis (@nowthisnews) June 8, 2018

13:11, 1er cuarto GOLDEN STATE 16, CLEVELAND 11.

Golden State comienza a dominar desde el inicio al poner se arriba 13-5. Cleveland está lanzando 2% de efectividad. Stephen Curry anota una de tres que le mata todo el alma a los Cavs.

7:34, 1er cuarto. GOLDEN STATE 13, CLEVELAND 5

Durant comienza a volar muy pronto en el juego.

Arranca el duelo en Cleveland

El mismo James reconoce que Golden State tiene mejores armas que su propio equipo.

LeBron on how the "Warriors are stacked better than the Cavs" pic.twitter.com/JzuocDTTq5 — JzoSports (@JzoSports) June 8, 2018

Así salió James a la cancha, posiblemente en su último partido con el úniforme de los Cavs ante su gente.

Antes del partido, muchos ya comenzaron a hablar de la inminente salida de Lebron James de los Cavaliers.