Entre un ‘Dios’ y un ‘Rey’, Zlatan Ibrahimovic le da la bienvenida a LeBron James a Los Ángeles

A través de las redes sociales muchas figuras del deporte profesional en Los Ángeles le dieron la bienvenida a LeBron James a esta ciudad después de que salió la noticia de que firmaría con los Lakers.

Una de ellas fue alguien que apenas acaba de llegar también.

En su cuenta de Twitter la estrella de L.A. Galaxy de la MLS Zlatan Ibrahimovic le dio la bienvenida al máximo referente del básquetbol de NBA de su propia manera.

“¡Ahora Los Ángeles tiene a un Dios y un Rey!”, dice el mensaje. “Zlatan le da la bienvenida a @KingJames”.

Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD