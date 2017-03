Dirk Nowitzki cumple cita con la historia mientras que Dallas termina con Lakers

Dirk Nowitzki,Devin Harris

Tony Gutierrez / AP

El alemán Dirk Nowitzki, de los Mavericks de Dallas, realiza un disparo con el que llegó a 30.000 puntos en su carrera, el martes 7 de marzo de 2017, en un partido ante los Lakers de Los Ángeles (AP Foto/Tony Gutiérrez) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

El alemán Dirk Nowitzki, de los Mavericks de Dallas, realiza un disparo con el que llegó a 30.000 puntos en su carrera, el martes 7 de marzo de 2017, en un partido ante los Lakers de Los Ángeles (AP Foto/Tony Gutiérrez) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only ** (Tony Gutierrez / AP)