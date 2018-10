Ahora sin LeBron, el Este busca un nuevo monarca

Ya no hay obstáculos. Sin LeBron James , nuevamente se despeja el camino en la Conferencia Este rumbo a la Final de la NBA .

Boston, Filadelfia, Toronto y varios más buscan ganar la carrera hacia el título.

James dominó el Este durante ocho años, con cuatro finales seguidas con Miami antes de regresar a Cleveland en 2014 y alcanzar la serie por el título en cada temporada desde entonces.

De Boston a Indiana, al norte en Toronto y al sur en Atlanta, los equipos presentaban lo que creían era una plantilla contendiente al título, pero James siempre tuvo otros planes.

Ahora que el Rey James abdicó su trono y se mudó a Los Ángeles, debe haber regocijo en sus antiguos dominios.

"Hay nueva vida en la Conferencia Este", dijo el analista de TNT y miembro del Salón de la Fama Reggie Miller, quien enfrentó una situación similar en el Este durante la era de los Bulls de Michael Jordan.

"Es grandioso que LeBron se haya llevado sus talentos al Oeste, no solo porque le abre la puerta a muchos de estos jóvenes jugadores, sino también a estas organizaciones. Sangre joven, algo nuevo para ver quien puede competir por la corona del Este.

Los Celtics estuvieron a punto de ganar el Este la temporada pasada, cayendo en el séptimo duelo de la final de la Conferencia ante los Cavaliers . No contaban con los lesionados Kyrie Irving y Gordon Hayward , y ahora que sus dos astros están saludables y se integran a Jayson Tatum, Jaylen Brown, Al Horford y el resto de un equipo que hizo un valeroso intento el año pasado sin ellos, Boston es probablemente el favorito en el Este.

Pero hay demasiada intriga en el resto de la conferencia, lo que rara vez existió durante el reinado de James. Filadelfia tuvo un excelente final en su primera campaña con Joel Embiid y Ben Simmons jugando juntos, y ahora podrían tener todo un año de la primera selección de 2017, Markelle Fultz , quien aquejó molestias en el hombro la campaña anterior.

Toronto hizo varios cambios en un equipo que ganó 59 partidos al despedir al entrenador Dwane Casey y enviar a DeMar DeRozan a San Antonio a cambio de Kawhi Leonard , e Indiana reforzó un plantel que llevó a Cleveland a siete juegos en la primera ronda de los playoffs.

Un panorama del Este y sus predicciones:

RUMBO A LOS PLAYOFFS

1. BOSTON — Los Celtics no solo son el equipo de mayor profundidad en el Este, sino que podría competir con Golden State por esa designación en toda la NBA.

2. FILADELFIA — Hay que tener cuidado en caso de que Simmons o Fultz comiencen a ser una amenaza a media distancia, abriéndole más espacios a Embiid.

3. INDIANA — Victor Oladipo se ha establecido como una estrella en la liga y los Pacers cuentan con un buen reparto a su alrededor.

4. TORONTO — Si Leonard está saludable y motivado, los Raptors sumaron a uno de los cinco mejores jugadores de la liga a un equipo de 59 triunfos.

5. MILWAUKEE — Giannis Antetokounmpo hará que los Bucks sean un equipo entretenido en su nueva arena.

6. WASHINGTON — John Wall y Bradley Beal le dan a los Wizards mucho perímetro, pero necesitan que Dwight Howard sea dominante cerca del canasto.

7. MIAMI — El Heat no querrá enviar al retiro a Dwyane Wade sin una última aparición en los playoffs.

8. DETROIT — Una temporada completa con Andrew Drummond y Blake Griffin debe ser suficiente para que los Pistons vuelvan a la postemporada.

___

EN LA PELEA

9. CLEVELAND — Kevin Love y el resto de los Cavaliers a los que James abandonó aún deben ser lo suficientemente buenos para luchar por un lugar a playoffs.

10. CHARLOTTE — Los Hornets tendrán en casa el Juego de Estrellas en febrero. Intentarán albergar juegos de playoffs en abril.

___

CONTRA LA CORRIENTE

11. ORLANDO — Steve Clifford es el técnico más reciente en mezclar una serie de jugadores jóvenes para convertir en un equipo que sea capaz de defender lo suficiente para ser respetables.

12. BROOKLYN — Mejoraron en siete triunfos la campaña pasada a pesar de sus problemas para defender y rebotear. Si mejoran esos aspectos continuarán progresando.

13. NUEVA YORK — Kristaps Porzingis sigue fuera indefinidamente en lo que se recupera de un desgarre de ligamentos, por lo que el nuevo entrenador David Fizdale le dará luz verde desde el comienzo al novato Kevin Knox.

14. ATLANTA — Trae Young será muy entretenido de ver, pero no será capaz de evitar otra larga y mala campaña en Atlanta.

15. CHICAGO — Los Bulls de Tom Thibodeau eran veteranos que siempre defendían duro. Los Bulls de Fred Hoiberg no son nada de lo anterior.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.