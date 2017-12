Aficionado dice que Kobe Bryant lo motivó a perder 170 libras desde su retiro

No hay duda de que para algunos aficionados sus atletas favoritos pueden servir como una fuente de inspiración personal.

Tal es el caso de Chris Huerta.

Este lunes en el día que los Lakers de Los Ángeles retiraron los números 8 y 24, los cuales le pertenecieron a Kobe Bryant, el residente de Glendora publicó en su cuenta de Twitter dos fotos que muestran su trasformación de cuerpo.

De acuerdo con Huerta, desde que Kobe jugó por última vez en su carrera, el 14 de abril de 2016, ha perdido 170 libras. Indica que todo se lo debe a la ‘Mamba Negra’, como también es conocido la leyenda de los Púrpura y Oro, pues su mentalidad ganadora fue una gran influencia para él.

“He bajado 170 libras desde el último juego de Kobe. Tomé las cosas un día a la vez con esa mentalidad de ‘Mamba’”, lee el mensaje acompañante.

Hasta la dueña y presidente de los Lakers, Jeanie Buss, felicitó al chico.

Chris! You are an inspiration just as Kobe was an inspiration to you. You gave me chills! Thanks for sharing your journey. #Mamba #Lakers #inspirational https://t.co/pscnD4ZB18