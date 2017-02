Apuntan reflectores a LeBron James

A LeBron no le pueden contar nada acerca de este show, pues lo ha visitado en 13 ocasiones durante su carrera.

La estrella de los Cavaliers de Cleveland por fin apareció ayer y acaparó toda la aceptación del Fin de Semana de Estrellas.

El delantero de los Cavs comentó que a diario se levanta con la idea de ser mejor persona, pues para muchos pequeños es como un superhéroe; y así como es un ejemplo a seguir, el llamado "Rey" también tocó temas como el camino al bicampeonato o la "rivalidad" con Stephen Curry.

Y es que LeBron no acudió al Día de Medios del Juego de Estrellas por un compromiso con familiares y amigos.

"A diario me levanto y en lo primero que pienso es en mi familia, en mi madre, mi esposa, mis hijos, en los niños de la fundación a los que ayudo y también a los niños que no conozco y no tengo contacto con ellos, y que son los que me ven como un ejemplo a seguir o como un superhéroe, pues ellos dicen 'si LeBron pudo también nosotros', por eso tengo que hacer las cosas bien en mi vida", expresó el jugador de 32 años de edad.

James se ha visto las caras en las últimas dos finales de la NBA contra los Warriors de Golden State. Muchos le han cuestionado qué opina acerca de la competencia con Curry, misma que no existe para el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA.

"No tengo rivalidad con Stephen Curry, no hay manera de que se pueda decir que hay una rivalidad cuando hablas de Larry Bird y Magic Johnson, Carolina-Duke, Ohio State-Michigan, y después dirás LeBron y Stephen Curry.

"Es irrespetuoso para las tres rivalidades que acabo de mencionar que nos intenten poner en esa clase. No hemos tenido suficientes batallas y quien dice que tendremos más en el futuro, pues ya veremos. Pero ponernos en esa categoría es imposible", agregó.

De poder repetir el campeonato, LeBron dejó en claro que deben trabajar mucho en la forma de defender, así como lo hace con sus puntos de vista.