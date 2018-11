Ramón Díaz: "Para ser entrenador hay que saber algo más que baloncesto"

Aunque tiene clara su filosofía basada en construir a partir de la defensa, el español Ramón Díaz, entrenador de los Capitanes CDMX de la liga de baloncesto de México cree que su oficio consiste en algo más que conocer la teoría del juego.

"Para ser entrenador hay que saber algo más que baloncesto. Es un 50 por ciento de eso y el otro 50 de gestión de equipo y de grupo para sacar lo mejor de los jugadores", asegura a Efe el estratega de 35 años.

Díaz llegó a México como auxiliar de su compatriota Sergio Valdeolmillos, quien llevó a México al pasado Mundial, y llegó a dirigir algunos partidos del equipo nacional cuando el estratega fue sancionado o estuvo ausente. El año pasado fue fichado por los Capitanes y en la primera campaña alcanzó la final.

"Cuando llegas a un equipo de nivel en el que todos pueden jugar como titulares, se crea una rivalidad interna porque todos quieren estar en la alineación inicial y para mi es importante lograr una buena comunicación con todos los muchachos", asegura.

Más que destacar liderazgos, Díaz busca crear armonía y mover las piezas de acuerdo con los rivales o a los momentos del juego. "Aquí un día puede meter los puntos el cubano Ismael Romero y al siguiente el estadounidense Carl Jones, que jugó tres minutos, aparecer por 35", dice por poner un ejemplo con dos de sus extranjeros.

Díaz reconoce que a veces algún jugador muestra disconformidad porque quiere más tiempo en la duela y no ve eso mal porque es una actitud ligada al compromiso.

"Me gusta la gente con carácter. No es negativo si un chico se enoja porque lo sacas de la cancha. Si tuviera indiferencia sería malo y no mejoraríamos. Si te cabreas en un partido y quieres más minutos, al día siguiente llegarás a superarte en el entrenamiento y eso nos hará jugar mejor a todos", observa.

De la mano de Díaz, los Capitanes suman seis victorias y dos derrotas en sus primeras ocho apariciones en la temporada, un balance positivo, según el entrenador, quien recuerda que seis encuentros han sido fuera de su cancha en la Ciudad de México.

"Son buenos los números pero hay cosas por mejorar. A nivel defensivo debemos trabajar en detalles sin embargo es en la ofensiva el aspecto con mayor margen de mejoría; los porcentajes de tiros son más bajos de los que debíamos registrar. Cuando los jugadores nuevos se adapten mejor, va a aumentar nuestra solidez del ataque", dice.

Al llegar a México, el entrenador originario de Granada observó que el baloncesto del país es diferente al europeo y se caracteriza por seguir el esquema de la NBA en el que se premia más la individualidad y el talento ofensivo.

"En Europa trabajamos más un sistema o el trabajo de equipo; partes de la defensa para construir en ataque y si eres capaz de adaptar eso a la idiosincrasia del país, puedes lograr el éxito. Se trata de mezclar el talento con el sistema europeo", dice.

Hace un año, en su aparición de la liga, los Capitanes accedieron a la final que perdieron con los Soles de Mexicali. Ramón Díaz cree que después de eso el equipo debe ir por todo en la presente campaña, aunque reconoce que ganar un campeonato a veces depende de los detalles.

"Este año la exigencia y la responsabilidad es alta. Ganar o no depende de pequeños detalles y es en los en los que trabajamos. No es solo defender bien, es buscar la excelencia", revela.

Mañana y el sábado los Capitanes recibirán a los Leñadores de Querétaro en par de partidos en los que el equipo buscará marcar diferencia en casa, a 2.240 metros de altura sobre el mar, para mantenerse como protagonista de la Conferencia Sur en la que va segundo detrás de los Aguacateros de Michoacán, líderes con siete triunfos y una derrota.