ESPN Films y Netflix anuncian un documental sobre Michael Jordan

ESPN Films y Netflix anunciaron hoy que rodarán "The Last Dance", un documental de diez capítulos sobre la estrella de baloncesto Michael Jordan y los Chicago Bulls de la década de 1990, una de las más exitosas dinastías en la historia del deporte.

La obra será dirigida por Jason Hehir ("The Fab Five", "The '85 Bears", "Andre the Giant") y Mike Tollin ejercerá como productor en esta antología que examinará la ascensión de Jordan y de la propia NBA durante esos años.

El proyecto se beneficiará de más de 500 horas de material nunca antes visto procedente de la temporada 1997-98, la última que disputó Jordan como miembro de los Bulls.

El documental, que estará disponible en 2019, contará con el apoyo y la participación de Jordan y de otras figuras clave de aquel equipo, así como con testimonios de otros nombres ilustres de la competición en aquella época.

Considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de la historia, el deportista resultó clave en la popularización de la NBA durante las décadas de 1980 y 1990.

Jordan, de 55 años, se unió a los Bulls tras haber sido elegido en el tercer puesto del sorteo universitario de 1984 y rápidamente se convirtió en una de las sensaciones de la liga.

Ganó su primer título de la NBA en 1991 y repitió en 1992 y 1993, año en el que anunció su retirada cuando apenas contaba con 30 años.

Tras una experiencia en ligas menores de béisbol, regresó a la NBA en marzo de 1995 y llevó a los Bulls a otros tres campeonatos consecutivos entre 1996 y 1998.

El jugador se retiró por segunda vez, pero regresó una vez más a la competición, ya como miembro de los Washington Wizards , entre 2001 y 2003.