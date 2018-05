Rubio admite que vivió con los Jazz la mejor temporada como profesional

El base español Ricky Rubio afirmó este miércoles que ha vivido con los Jazz de Utah la mejor temporada como profesional a pesar de que no pudo jugar por lesión las semifinales de la Conferencia Oeste que su equipo perdió con los Rockets de Houston.

"Pasé por un auténtico infierno al perderme la serie ante los Rockets", admitió.

"Podría decir que viví el mejor momento de mi carrera y también con la lesión se convirtió en uno de los peores", añadió.

Rubio destacó en la victoria de la serie de primera ronda sobre los Thunder de Oklahoma City, pero se perdió las semifinales por un desgarro en el tendón de la corva de la pierna izquierda en el sexto partido de la serie.

"Reconozco que debí haber escuchado a los entrenadores que querían limitar sus minutos contra el Thunder, pero lo di todo y estoy orgulloso de ello y no me arrepiento de nada", subrayó el base español, que jugó sus primeros 'playoffs' en las siete temporada que lleva en la NBA .

El jugador explicó que cumplió hasta 24 horas de rehabilitación directa con el objetivo vano de regresar a la serie con los Rockets.

Rubio describió la sensación de no haber podido estar en el duelo contra los Rockets como algo que le quemaba adentro.

Sin embargo, el paso de las horas desde que los Jazz salieron eliminados del Toyota Center de Houston al perder el quinto partido por 112-102, dio paso a que la calma y la reflexión llegase para todos los jugadores del equipo, y Rubio hiciese un análisis exhaustivo de toda la experiencia de lo que fue su primer año con los Jazz tras haber sido traspasado por Timberwolves de Minnesota.

"Puedo asegurar que me encontré con una organización especial, en la que me sentí muy a gusto desde el principio y aunque las cosas no se me dieron como yo quería al comienzo de la temporada, a partir de diciembre todo cambió en mi actitud de ser líder, y el cambio fue muy positivo", subrayó.

Agradeció el apoyo del entrenador Igor Kokoslov y elogió el ambiente que se vive en el vestuario.

"Creo que ahí estuvo la clave. Elevamos el nivel de nuestro juego y eso nos hizo ser un equipo mejor, con un gran potencial", destacó.

"Sin duda ha sido uno de los años más emocionantes y plenos que he tenido como profesional", añadió.

Rubio terminó la temporada regular con la mejor media de su carrera: 13,1 puntos, que incrementó a 14,0 durante los 'playoffs'.

Además, logró 5,3 asistencias y 4,6 rebotes.

"Tengo la confianza en mi juego, en lo que puedo hacer en el campo y cómo hacer lo mejor para ayudar al equipo y de ahí que estoy convencido, como el resto de los compañeros, de que esto recién está comenzando", enfatizó.

Rubio viajará a su pueblo, El Masnou, para reunirse con su familia y descansar antes de encarar el trabajo para la próxima temporada.

"La pasada temporada tuve contacto con la organización, pero no sabía exactamente que era lo que quería de mi, ahora lo sé y puedo trabajar específicamente en lo que tengo que hacer en el campo por lo que al final todo se traducirá en trabajar", puntualizó.