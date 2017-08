Artillera Cynthia Sánchez aprendió en Cal State Northridge que no todo es futbol

La goleadora y capitana de las Matadoras de Cal State Northridge, Cynthia Sánchez, reconoce que no era una buena estudiante en sus años de preparatoria en Gilroy, California.

Sin ser la más aplicada académicamente, destacó en el futbol a nivel de preparatoria, aunque luego se rompió los ligamentos, algo que alejó a los reclutadores colegiales.

Fue entonces que el entrenador Keith West le tendió la mano para ser parte del futbol de División I en Northridge, a unas cuantas horas al sur de Gilroy.

“Sin CSUN no sé dónde estaría, honestamente. No tenía colegios que me quisieran porque nadie quería a una jugadora lesionada. Keat fue la persona que me salvó, me dio la oportunidad y agradezco mucho a CSUN, porque me dio otra oportunidad en la vida”, reconoce Sánchez, graduada de Gilroy High School y que ahora cursa su último año colegial en CSUN.

La delantera de 22 años de edad se ha llevado tres nombramientos en el equipo ideal de la conferencia y tiene 18 tantos. Con cuatro goles más, empataría el récord de goleo individual de todos los tiempos en la historia de CSUN. Farryn Towner (temporada 2006-2010) posee el récord con 22 tantos.

Su rendimiento no fue nada mal para una jugadora que tuvo una rotura de ligamentos y también una seria lesión de meniscos, lo cual la dejó fuera por nueve meses y luego otros tres, respectivamente.

Todos esos contratiempos en su carrera como futbolista colegial le enseñaron a ser paciente y aprovechar lo mejor posible de una situación adversa. Eso le ha ayudado a aconsejar a nuevas jugadoras que sufren de lesiones serias.

Los años en la universidad también ayudaron a Sánchez a madurar como persona, pues según ella, antes solamente pensaba en el futbol y ahora se considera una persona enfocada en la vida.

“Soy una persona muy diferente que cuando llegué aquí. Porque vi la importancia de la escuela y las actividades después de escuela. Estoy tratando de planear por mi futuro y antes me preguntabas y no sabía que es lo que iba a comer al día siguiente, quiero ser un modelo a seguir”, asevera Sánchez, quien estudia Ciencias de Salud.

“[Cynthia] ha sido todo un éxito, lo que ha hecho en las clases, como su persona, como ha elevado su vida a otro nivel, es increíble. Las oportunidades que se hizo ella misma, y las oportunidades que aprovechó, me gustaría que la gente aprendiera de ella”, expresa West.

Sánchez mencionó que su motivación es su hermanito, quien también quiere jugar para CSUN en el equipo de béisbol.

“Él es mi inspiración principal. Yo quiero hacer todo por él. Quiero ser su inspiración. Tienes que trabajar mucho para llegar acá y una vez que estés acá tienes que seguir trabajando para comprobar que mereces estar acá”, indica la hija de Liliana y Sergio Sánchez, oriundos del Distrito Federal y Durango, respectivamente.

La presión del récord

Sánchez sabe que el récord de su escuela es importante, y aunque trate de minimizar la presión que tiene, reconoce que es algo que pasa por su mente.

Prueba de la presión fue un penal fallado que Sánchez tuvo en su primer partido de temporada regular ante Pacific. Pero luego Sánchez se sobrepuso y anotó su primer tanto ante Houston.

“Pienso en ello todos los días, pero no puedo dejar que eso me afecte, quiero estar por mi equipo”, expresa la admiradora del FC Barcelona de la Liga española.

“CSUN me ha ayudado a no ser tan frágil, no tomar las cosas tan personales. Las cosas malas que han pasado en mi vida no dejar que eso afecte a los demás, tengo que tomar responsabilidad de todos mis errores. Siempre alguien va a estar viendo todo lo que haces”, indicó Sánchez.

“Es una peleadora, es una ganadora, ha logrado cosas y sigue batallando y todos esas cosas malas que les pasan a las chicas, son victorias para ellas. Les ayudan a vencer obstáculos en la vida. La vida no es un pedazo de pastel todo el tiempo”, señaló West. “Todo lo que Cynthia ha logrado en esta escuela es algo grande. Ha tenido momentos difíciles pero siempre ha salido bien, en la academia, en el futbol, en su vida. Es la capitana de nuestro equipo, es nuestra líder”.