VIDEO: Peleador de UFC es AZOTADO de manera aparatosa

En el evento UFC Glasgow de este domingo, el peleador congolés Galore Bafondo dio una muestra de su descomunal fortaleza.

En el primer asalto de su combate en el peso welter ante Charlie Ward, quien es compañero de equipo de Conor McGregor, Bafondo (5-2) azotó violentamente al irlandés, haciéndolo que cayera de cabeza.

Aunque Bafondo lo remató en la lona, Ward (3-3) ya estaba fulminado.

Have you ever seen or HEARD a KO like this? Galore Bofando finishes Charlie Ward with a crazy slam! #UFCGlasgow https://t.co/rILLjFHv27