VIDEO: Error del réferi le da un POLÉMICO final a un combate de UFC

El domingo en el evento UFC Fight Night 112 que se celebró en el Chesapeake Energy Arena de Oklahoma City, no fue un nocaut sensacional o una formidable llave lo que dio de que hablar.

En el combate estelar, Kevin Lee venció a Mike Chiesa por sumisión con una guillotina en el primer asalto.

Sin embargo, Chiesa nunca claudicó; el réferi Mario Yamasaki erróneamente finalizó el combate.

Chiesa se levantó gritando, “no me di por vencido”.

Lee su parte no le dio mucha importancia a la falla de Yamasaki, pues para él, el final ya estaba escrito.

“Iba a pasar de todos modos. No sentí que golpeteó para rendirse, nunca los siento. Solo hice lo que me indicó Mario”, dijo peleador victorioso.

Ya en frio, con mucha rabia, Chiesa arremetió contra Yamasaki.

“Al instante que vi que Mario se metió para separarnos, supe que se iba a equivocar. Este tipo es conocido por sus malas intervenciones”, exclamó. “Se debe meter a un hoyo y nunca debe pisar un evento profesional de MMA. No debe oficiar otro combate”.

A través de las redes sociales, el presidente de UFC Dana White también se unió a la ola de críticas en contra de Yamasaki comentando que otra vez volvió a cometer un costoso error y que le robó a Lee y Chiesa un “gran momento”.

Cabe de mencionar que UFC no escoge a los oficiales de sus combates; las comisiones atléticas locales son las responsables de hacerlo.

Chiesa indicó que buscará que la comisión atlética de Oklahoma anule el resultado y que también desea una revancha ante Lee en diciembre.

Yamasaki aún no ha ofrecido una explicación sobre su decisión.

Vean aquí lo que pasó:

Was it a legit finish? Kevin Lee with a submission on Michael Chiesa that we'll be talking about for awhile! #UFCOKC https://t.co/mOFBUonnem