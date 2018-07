VIDEO: Cormier hace historia y ya tendría un posible rival en una superestrella de la WWE

La velada internacional de Fight Week 2018 terminó el sábado en Las Vegas con el peso pesado, Daniel Cormier haciendo historia y abriendo el paso para una pelea de alto calibre ante la superestrella de la WWE, Brock Lesnar.

En la función de UFC 226, ante las obvias diferencias físicas entre ambos, Stipe Miocic no pudo contener a Cormier para que este terminara con el brazo en alto. Sin embargo, Miocic en el primer minuto empujó a Cormier contra las mallas de la jaula sin mucha suerte para terminarlo de una.

Pero Cormier pudo regresar golpes e igualar la balanza.

"Push me now, get slept later." #UFC226 pic.twitter.com/kvfTpyLihF