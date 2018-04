VIDEO: Conor McGregor se ENLOQUECE, provoca un incidente violento en Nueva York

La volatilidad de Conor McGregor no para de sorprender.

Este jueves surgieron imágenes de él y su equipo atacando un autobús en estacionamiento de arena Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. Se especula que estaba buscando al ruso Khabib Nurmagomedov, quien encabezará el evento UFC 223 este sábado ante Max Holloway en un combate por el campeonato de peso ligero.

Primero, el irlandés y su gente entraron de una manera tumultuosa al recinto.

Luego ya en el estacionamiento, se puede ver a McGregor tratar de meterse al autobús a la fuerza. Al no poderse meter, corre a agarrar armas para arrojar. Primero levanta una valla de seguridad y después un bote de basura, pero no lo alcanza a aventar. Al último desde adentro del autobús se puede ver cuando un bote rompe una ventana, pero no se ve quién lo arrojó

Conor McGregor y su equipo atacan autobús del día de medios de UFC 223, buscando a Khabib Nurmagomedov.



Durante el incidente hieren a Michael Chiesa con los vidrios del cristal. Aquí tienen el video del momento. pic.twitter.com/GKhs1FLs2t — Fighters Magazine (@FightersMagz) 5 de abril de 2018

Se reporta que el peleador estadounidense Michael Chiesa sufrió lesiones a causa de fragmentos del cristal roto. McGregor y Nurmagomedov llevan meses intercambiando palabras en las redes sociales. El irlandés no pelea en UFC desde 2016, a principios de marzo fue despojado del título de peso ligero.