VIDEO: Anthony Smith acaba con la leyenda viviente de Mauricio Rua en UFC Fight Night 134

Anthony ‘Lionheart’ Smith necesitó solamente 1:29 para acabar con la leyenda viviente, Mauricio Rua en la noche del domingo desde Hamburg, Alemania, en la edición 134 de UFC Fight Night.

Smith se fue con todo sobre Rua y lo noqueó mientras que ‘Shogun’ estaba aún de pie. El referí detuvo el combate de inmediato.

Viewers beware, a mauling just took place!



Anthony Smith dominates Shogun Rua in one. pic.twitter.com/SDQ2kEQdMj