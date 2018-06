Ronda Rousey será inducida al Salón de la Fama de UFC

La UFC anunció que Ronda Rousey será la primera mujer inducida al Salón de la Fama el próximo mes. La peleadora fue una pionera y una de las causantes más importantes en establecer de manera popular la división de mujeres, misma en la que tiene cuatro de cinco récords de las peleas más rápidas terminadas.

“No habría división de mujeres en UFC de no ser por Ronda Rousey”, dijo el presidente de UFC, Dana White en un comunicado de prensa. “Ronda es una pionera absoluta que me ayudó -y a otra mucha gente- a mirar el deporte de combate de una manera diferente”.

Rousey se retiró de UFC, en donde comenzó su carrera en 2013, para ser parte de la WWE. Será honrada en una ceremonia en el Palms Casino Resort. Su récord profesional en UFC fue de 12-2, siendo derrotas las últimas dos peleas.

“Es un inmenso honor el no solo ser parte en ayudar a llevar a las mujeres a lo más alto de este deporte, pero ahora el ser parte del Salón de la Fama de UFC”, dijo en un comunicado Rousey. “Que yo sea la primera de muchas”.

