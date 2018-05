Nace en Colombia nueva empresa de artes marciales mixtas con mucho sabor latino

El estigma de la violencia que se vive dentro de un octágono de artes marciales mixtas, ha sido una de las razones por la que el deporte no había crecido con la rapidez que en un principio se deseaba en Latinoamérica. Sin embargo, poco a poco las cosas han ido cambiando y el entendimiento del deporte ha permitido que el MMA tome fuerza en países tan futboleros como Colombia.

“A nivel de las academias aquí ha crecido mucho”, dijo Fredy Serrano vía telefónica desde Bogotá a HOY Deportes. “Se ha dado a conocer el deporte. Los medios de comunicación lo están impulsando y lo están dando a conocer de una mejor manera porque el tema ha sido lo de la violencia. Esto ha ido cambiando. Colombia no es la excepción y el MMA ha sido el deporte con mayor crecimiento en este siglo XXI”.

Serrano (3-2) fue uno de los participantes de The Ultimate Fighter Latinoamérica en 2014, haciendo parte de UFC en 2015 y hoy es socio de la compañía promotora Empire MMA, una propuesta que renace en Colombia con peleadores latinos, semejante a Combate Américas.

“Empire es como una segunda versión de un evento que ya se realizó también aquí en Bogotá hace dos años que se llamaba ‘Colombia vs The World’”, recordó el ‘Profe’. “Combate Américas está a un escalón más arriba que nosotros. Ellos llevan trabajando muy fuerte en toda Latinoamérica pero en el inicio de nosotros nos interesa ser la cantera de estas empresas, como Combate Américas y por qué no, de UFC”.

Su compañero, Alex ‘Rolo’ Torres es el matchmaker de Empire por su conexión con todas las academias en Colombia y tiene la oportunidad de entrenar mucha gente, entrenar en los gimnasios. De esta manera puede analizar quién puede servir para estos eventos.

“Estamos trabajando en esta ocasión con internacionales”, detalló. “En esta ocasión tenemos a un chileno, tenemos Brasil y Cuba en nuestra cartelera. Lo que se busca es darle un nuevo aire a Empire”.

Serrano, quien es la imagen del proyecto y fue el primer colombiano en ganar un combate en UFC, será parte de la cartelera del 19 de mayo (6 p.m.), en el Auditorio Mayor de Bogotá, como el evento principal ante el brasileño Joseph Vieira (3-0).

Entre los participantes de esa velada, que se puede ver en diferido por Claro Sport, están Jhon ‘Ronin’ Bedoya, Fabio Arboleda, Javier Blair, César ‘Cobra’ Balanta, Zarará Mora y Jhon Tacha. Además de que las mujeres estarán representadas por la colombiana Lina Franco (3-2-0) que enfrenta a la chilena Gloria Bravo (4-3).

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda