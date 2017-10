Rory ‘The Red King’ MacDonald quiere ser el rey de Bellator y va por el título de Douglas Lima

El pasado agosto, Rory MacDonald celebró un año con Bellator y aunque aseguró estar contento con la organización, los sucesos podrían llevarse a cabo un poco más rápido según el peleador.

“Ha sido bueno, Bellator me ha dado la atención y el reflector para ser protagonista aunque desafortunadamente no me he mantenido tan ocupado como me hubiera gustado”, dijo el canadiense a HOY Deportes. “Solo he tenido una pelea, contra Paul Daley en mayo, pero ya me prometieron un mejor en 2018 y tengo muchas esperanzas que salga todo bien”.

MacDonald optó por no volver a firmar con UFC al no llegar a un acuerdo contractual y eso además le costó no poder renovar con algunos de sus patrocinadores, entre ellos una reconocida marca internacional.

“Reebok permaneció conmigo hasta el fin del contrato como lo habían prometido y les estoy muy agradecido”, dijo el peleador, quien a pesar de que las cosas no han salido como él hubiese deseado, aseguró que no hubiera cambiado nada con respecto a cómo se llevaron las negociaciones con UFC “creo que todo lo que hice con ellos estuvo bien. Este fue el movimiento correcto para hacer”.

Ante la promesa de un mejor año en 2018, MacDonald será parte de apenas su segunda cartelera en Bellator 192, que se llevará a cabo el 20 de enero en The Forum, en Inglewood. Su rival será nada más y nada menos que Douglas Lima, que ostenta el título del peso welter.

“Creo que podremos esperar una pelea explosiva como la que tuve con Paul Daley en Londres”, recordó ‘The Red King’. “Me veras atacar y no esperar. Utilizaré todos los aspectos de las artes marciales mixtas necesarias para presionarlo”.

En mayo de este año, MacDonald venció a Daley por sumisión para mejorar su récord como profesional a 19 victorias y cuatro derrotas.

El combate entre los “powerhouses” está generando tal atención que incluso se anticipa será considerada como una de las mejores peleas en la historia de Bellator. Lo que para MacDonald no deja de ser “una pelea más” e incluso pronostica un triunfo sin problemas. “No tardaré más de tres rounds para acabarlo”.

Sin embargo, el pelador acepta que en frente tendrá una difícil misión ante el brasileño. “Es un peleador hábil y uno de los mejores del mundo, independientemente que esté en Bellator o UFC, pero tengo el convencimiento de que estoy a otro nivel y lo voy a demostrar”.

Al mismo tiempo, dijo no estar impresionado con las dos últimas peleas de su rival, ante Lorenz Larkin (decisión unánime) y Andrey Koreshkov (TKO).

Desde que el anuncio del combate ante Lima se dio a conocer, MacDonald no perdió tiempo en comenzar los ataques contra su oponente. En uno de esos mensajes en la que etiquetó a Lima, el canadiense puso una imagen animada de un peleador golpeando a otro en el suelo que yacía prácticamente inconsciente.

MacDonald explicó que sus ataques en las redes sociales hacia Lima no son más que él “expresando mis sentimientos y es todo lo que es”.

Lima no se deja impresionar

Ante los ataques contra él en el internet, Lima (29-6) dijo haberlo visto todo y que su contrincante no representa un “peligro real”, por lo que no toma en serio los mensajes psicológicos de MacDonald.

“Creo que cada uno tiene su manera de promover la pelea”, respondió ‘The Phenom’. “A mi realmente no me importa, lo importante va a ser cuando estemos dentro del octágono. Ahora puede decir o hacer lo que quiera, me puede llamar como sea… mi mente está en la pelea de enero, eso es lo que realmente vale”.

Con respecto a las críticas que ha recibido de parte de los medios y de su rival de turno sobre las dos últimas peleas, Lima expresó que lo que vale es el resultado final.

“Lo importante es que mi brazo fue alzado y gané la pelea… defendí mi cinturón”, se defendió el residente de Atlanta, Georgia. “No me molesta, siempre va a ver quién te critique ganes o pierdas. Cuando sienta mi fuerza el día de la pelea se va a dar cuenta por qué soy el campeón”.

Lima asegura que no medirá su fuerza ante MacDonald y usará toda su experiencia contra él.

“Voy a darle un poco de todo, boxeo, jiu-jitsu… será una pelea completa de artes marciales. Todo basado en lo que necesite hacer durante la pelea”, pronosticó. “Yo soy el que ha estado diciendo que lo terminaré en el tercer round. Lo voy a noquear”.