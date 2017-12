La peleadora colombiana de Bellator, Alejandra Lara, concluye campamento para pelea en Italia

La peleadora colombiana Alejandra Lara concluyó su campamento de trabajo en Milwaukee en donde trabajó bajo las órdenes del entrenador Duke Roufus, que también dirige a otras estrellas del deporte como Anthony Pettis, CM Punk y Tyron ‘The Chosen One’ Woodley.

La llamada ‘Azul’ (6-1) quien forma parte del poll de talento de Empire Sports Management viajará este lunes 4 de diciembre a Florencia, Italia, sede de su pelea el 9 del mismo mes ante la ucraniana Lena Ovchynnikova (12-6).

“Las prácticas fueron exigentes y nos enfocamos en sacar lo mejor de mí. La pelea que se viene es de alto calibre y no podemos dejar ningún detalle al azar, porque es mi debut en Bellator”, dijo Lara.

"Mi campamento me recibió muy bien, fuimos familia y me están llevando a otro nivel. Ante Ovchynnikova no espero menos que una guerra, pero estoy preparada para lo que quiera mostrar. Podemos pelear arriba o ir al piso sin problemas. Llevo a Colombia y a todos los latinos en mi corazón en este combate. Esta pelea es fundamental para mí”, agregó la peleadora ‘paisa'.

“Cuando estas en este deporte no puedes pedir rivales accesibles. Debes pedir campamentos exigentes porque constantemente debes salir de tu zona de comfort”, agregó Lara.

Bellator 190 se realizará en el Forum Nelson Mandela de Florencia, ltalia, con la pelea estelar entre Rafael Carvalho y Alessio Sakara.

El evento será transmitido por Spike TV en Estados Unidos y Fox Sports en Latinoamérica.