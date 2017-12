Khonry Gracie, hijo de la leyenda de MMA Royce, le entra al negocio familiar  

Durante un reciente evento con los medios de comunicación de la empresa de MMA Bellator, que se llevó acabo en un elegante restaurante de Beverly, un joven peleador sin una sola pelea profesional compartió la atención con dos luminarias de este deporte de la última década, Chael Sonnen y Quinton ‘Rampage’ Jackson.

Sin embargo, este chico no es cualquier novato, pues su apellido es sinónimo del deporte de los golpes, patadas y sumisiones.

Su nombre es Khonry Gracie y es hijo de Royce Gracie, quien es visto como la figura más importante del MMA moderno.

El chico de 20 años de edad de Palos Verdes Estates, California representa a la tercera generación de la afamada dinastía de jiu-jitsu brasileño que edificó su abuelo Hélio Gracie.

“Nacimos para esto, nacimos para pelear” dijo a HOY Deportes Khonry hablando de su debut en el profesionalismo, el cual será el 20 de enero en el evento Bellator 192 que se celebrará en el Forum de Inglewood. “Me enorgullece el poder poner en alto el nombre de mi familia y el legado que mi abuelo y mi papá construyeron”.

Royce contó que Khonry ya llevaba dos años queriendo entrar a la profesión familiar, sin embargo, sentía que aún no tenia con que para entrar al octágono.

“Me estaba molestando todo el tiempo preguntando se ya podía pelear. Yo le decía, ‘espera no estás listo'”, comentó entre risas el Salón de la Fama de UFC. “Quería que madurara un poco. En mayo finalmente le dije que ya estaba preparado”.

Siendo hijo de quién es, Khonry está consciente que carga con muchas expectativas y que estará en la mira de muchos peleadores, pero esto no le quita el sueño solo piensa en combatir.

“Estamos aquí para pelear”, aseveró.

Aunque lleva los deportes de combate en la sangre, su deporte de preferencia era el futbol. Fue tan destacado a nivel escolar que una universidad de California le ofreció una beca. Pero al final escogió el MMA ya que en esta disciplina cree que tiene la mejor oportunidad para poder sobresalir de una gran manera.

“Tengo un apellido para este deporte, he entrenado desde que era muy chico. En futbol hay muchos que juegan en máximo nivel colegial y pueden convertirse en profesionales, pero no duran mucho. Hay pocos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Me di cuenta que este es el mejor camino para mí”, explicó.