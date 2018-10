McGregor acusa a mánager de Khabib de ser una ‘rata terrorista’

La estrella de UFC, Conor McGregor, habla mucho, pero muchas veces hace su tarea para encontrar material y hablar mal de sus oponentes.

El irlandés dijo que Ali Abdelaziz, el mánager de Khabib Nurmagomedov, su rival en UFC 229 este sábado, es una “rata terrorista” durante la conferencia de prensa del jueves en Las Vegas, Nevada.

McGregor estará regresando al octágono este sábado tras estar dos años fuera de acción. El irlandés de 30 años de edad dijo que el promotor de su oponente pudo haber estado involucrado en los ataques terroristas del 9-11.

“Lo detuvieron en un avión de Cairo, Egipto, a la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001”, dijo McGregor.

“Tenía cinco pasaportes en su posesión. Terminó siendo un informante y entregó a la gente con la que trabajaba. Ni si quiera sé porque ese hombre está en este [insulto] país”, agregó.

De hecho, entre 2000 a 2004, Abdelaziz enfrentó cargos de contrabando, fraude de tarjetas de crédito y cheques, asalto, robo de auto, acoso, entre otros.

De acuerdo a Des Bieler de The Washington Post, los comentarios de McGregor fueron en referencia al libro llamado "Enemies Within: Inside the NYPD's Secret Spying Unit and bin Laden's Final Plot Against America”, en el cual los escritores del libro argumentan que Abdelaziz trabajó con el Departamento de la Polícia de Nueva York y el FBI para dar información sobre musulmanes en Estados Unidos. Sin embargo, las agencias dejaron de trabajar con él, después de cuestionar su credibilidad.